Випуск новин за 12:00: Збільшення хворих на COVID-19. Вибори в Польщі
У випуску новин за 7 травня станом на 12:00 – в Україні знову зросла кількість хворих на коронавірус. За минулу добу підтвердили ще 507 нових випадків. Президентські вибори у Польщі переносять. Про це заявили у правлячій партії "Право та справеділивість".
Також у випуску на 24 каналі:
В Одесі планують зняти карантинні обмеження, попри більше ніж пів тисячі хворих на коронавірус. Про це завив мер Одеси Геннадій Труханов.
Українські армійці на Донбасі змусили ворога вгамуватись, щоправда, бойовики таки вдалися до 8-ми атак.
Метро найбільшого мегаполіса США закрили вперше за 115 років. Таке рішення ухвалила влада Нью-Йорка, аби провести там масштабну дезінфекцію.
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