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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Випуск новин за 12:00: Зеленський поїхав до Одеси. Затримання активіста у Криму

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 жовтня станом на 12:00 – попри виснажливий марафон запланований візит до Одеси Володимир Зеленський не скасував. Щоправда, мета його не відома. Окупаційна влада Криму на два місяці арештували українського активіста Олега Приходька.

      Також у випуску:

      На Київщині дев'ятирічна дівчинка опинилась під колесами машини прямісінько на пішохідному переході.

      Обстріли на фронті не стихають. Міни сиплять на позиції наших армійців на околицях Водяного, Авдіївки та Шумів. В результаті один український захисник загинув.

      У Дніпрі легковий автомобіль Opel збив двох людей. Унаслідок аварії чоловік загинув на місці події, а жінку госпіталізували з травмами.

      Володимир Зеленський 14 годин спілкувався з журналістами під час пресмарафону.

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      Теги: Випуск новин Анексія Криму Новини Одеси Володимир Зеленський Українці в полоні РФ
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