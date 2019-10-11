Випуск новин за 12:00: Зеленський поїхав до Одеси. Затримання активіста у Криму

У випуску новин за 11 жовтня станом на 12:00 – попри виснажливий марафон запланований візит до Одеси Володимир Зеленський не скасував. Щоправда, мета його не відома. Окупаційна влада Криму на два місяці арештували українського активіста Олега Приходька.

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