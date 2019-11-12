Випуск новин за 12.00: Зеленський за зустріч з Путіним у Казахстані. Стрілянина в Харкові
У випуску новин за 12 листопада станом на 12.00 – колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував президентам України і Росії провести зустріч в Казахстані. Володимир Зеленський підтримав ідею. У Росії на цю пропозицію поки що не відреагували. У харківському метро влаштували стрілянину. Винуватцем події є 23-річний поліцейський. Обійшлося без жертв.
Також у випуску:
Володимир Зеленський підтримав пропозицію Нурсултана Назарбаєва провести зустріч з Владіміром Путіним у Казахстані.
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