Випуск новин за 12.00: Зеленський за зустріч з Путіним у Казахстані. Стрілянина в Харкові

У випуску новин за 12 листопада станом на 12.00 – колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував президентам України і Росії провести зустріч в Казахстані. Володимир Зеленський підтримав ідею. У Росії на цю пропозицію поки що не відреагували. У харківському метро влаштували стрілянину. Винуватцем події є 23-річний поліцейський. Обійшлося без жертв.

Також у випуску: Володимир Зеленський підтримав пропозицію Нурсултана Назарбаєва провести зустріч з Владіміром Путіним у Казахстані. Протести у Гонконзі тривають: поліція застосовує сльозогінний газ. "Слуга народу" змінює ідеологію: кінець епохи лібертаріанства.