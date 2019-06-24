Випуск новин за 12:00: Жахлива ДТП у Києві. Вибухи в Казахстані

У випуску новин за 24 червня станом на 12:00 – на в'їзді в Київ з боку Житомира зіткнулися дві вантажівки, водій однієї з них загинув. За попередньою інформацією, він заснув за кермом. На складі боєприпасів в місті Арись на півдні Казахстану спалахнула пожежа. Після цього почалися вибухи, які не припиняються досі. Місцева влада вже повідомила про щонайменше 16 потерпілих.

Також у випуску: Родичі жертв МН-17 вимагають не повертати Росію до ПАРЄ. 23 червня проросійські бойовики 34 рази обстріляли позиції ООС, троє українських військових зазнали поранень. Антикорупціонери висунили вимоги до партій, які балотуються в новий парламент. У Вінниці помер соратник, якого напередодні побили поліцейські.

Джерело: 24 канал