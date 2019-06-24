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      Випуск новин за 12:00: Жахлива ДТП у Києві. Вибухи в Казахстані

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 червня станом на 12:00 – на в'їзді в Київ з боку Житомира зіткнулися дві вантажівки, водій однієї з них загинув. За попередньою інформацією, він заснув за кермом. На складі боєприпасів в місті Арись на півдні Казахстану спалахнула пожежа. Після цього почалися вибухи, які не припиняються досі. Місцева влада вже повідомила про щонайменше 16 потерпілих.

      Також у випуску:

      Родичі жертв МН-17 вимагають не повертати Росію до ПАРЄ.

      23 червня проросійські бойовики 34 рази обстріляли позиції ООС, троє українських військових зазнали поранень.

      Антикорупціонери висунили вимоги до партій, які балотуються в новий парламент.

      У Вінниці помер соратник, якого напередодні побили поліцейські.

       

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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Новини Києва Новини Казахстану Вибух
      Джерело: 24 канал
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