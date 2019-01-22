Випуск новин за 12:00: Живий ланцюг до Дня Соборності. Обмеження руху у Києві
У випуску новин за 22 січня станом на 12:00 – на мосту Патона у Києві українці утворили живий ланцюг до Дня Соборності України. У Києві частково обмежили рух транспорту через урочисті заходи.
Також у випуску:
Рятувальна операція в районі загоряння двох суден у Керченській протоці завершена, шансів знайти решту моряків живими вже немає.
22 січня в Давосі стартує Всесвітній економічний форум.
Харків'яни створили рушниковий ланцюг до Дня Соборності.
На Софійській площі відбулися урочистості з нагоди 100-річчя проголошення Акту злуки.
Джерело: 24 канал
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