Випуск новин за 12:00: Зізнання Ернста в брехні на російському ТБ. Масові протести в Чехії
У випуску новин за 11 грудня станом на 12:00 – директор російського "Першого каналу" визнав, що в сюжеті про збитий над Донбасом літак подали фейкову інформацію про причетність українського винищувач. В Чехії мітингарі вимагають відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Причиною протестувальники називають незаконне збагачення урядовця, який захищає власні інтереси за рахунок влади.
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