Випуск новин за 12:00: Зізнання Ернста в брехні на російському ТБ. Масові протести в Чехії

У випуску новин за 11 грудня станом на 12:00 – директор російського "Першого каналу" визнав, що в сюжеті про збитий над Донбасом літак подали фейкову інформацію про причетність українського винищувач. В Чехії мітингарі вимагають відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Причиною протестувальники називають незаконне збагачення урядовця, який захищає власні інтереси за рахунок влади.

Також у випуску: Сьогодні мають обрати запобіжний захід директору коледжу в Одесі. ЗНО з математики буде обов'язковим з 2021 року. У Чилі тривають пошуки зниклого напередодні літака. Бразилія направила на допомогу полярне судно та спецлітак. Скандал навколого шкільного курсу про основи сім'ї.