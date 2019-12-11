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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      24 Канал Програми Випуск новин
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 12:00: Зізнання Ернста в брехні на російському ТБ. Масові протести в Чехії

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 грудня станом на 12:00 – директор російського "Першого каналу" визнав, що в сюжеті про збитий над Донбасом літак подали фейкову інформацію про причетність українського винищувач. В Чехії мітингарі вимагають відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Причиною протестувальники називають незаконне збагачення урядовця, який захищає власні інтереси за рахунок влади.

      Також у випуску:

      Сьогодні мають обрати запобіжний захід директору коледжу в Одесі.  

      ЗНО з математики буде обов'язковим з 2021 року.

      У Чилі тривають пошуки зниклого напередодні літака. Бразилія направила на допомогу полярне судно та спецлітак. 

      Скандал навколого шкільного курсу про основи сім'ї.

       

       

       

      У пожежі в коледжі Одеси загинули 12 осіб: упізнали ще одну жертву
      сьогодні
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      Теги: Україна – Росія Випуск новин MH17 Протести
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