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      Випуск новин за 12:00: Зникнення ікон з Києво-Печерської лаври. Промова Трампа

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 січня станом на 12:00 – з Києво-Печерської лаври зникло кілька цінних ікон, про це в ефірі одного з телеканалів розповів міністр культури Євген Нищук. Дональд Трамп виступив з історичним зверненням до американців із овальної зали, але так і не наважився на запровадження надзвичайного стану в країні.

      Також у випуску:

      у Карпатах рятувальники знайшли туриста зі Словаччини, який заблукав у горах.

      Тернопільський суд відправив за ґрати жителя Рубіжного, який був інформатором окупантів у Луганській області.

      Аварія судна біля Туреччини забрала життя чотирьох українців – Володимира Овдієнка, Дмитра Крепеця, Ростислава В'язовського і Руслана Бодніка.

      Теги: Новини США Дональд Трамп Випуск новин Новини Києва Релігія
      Джерело: 24 канал
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