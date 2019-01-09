Випуск новин за 12:00: Зникнення ікон з Києво-Печерської лаври. Промова Трампа
У випуску новин за 9 січня станом на 12:00 – з Києво-Печерської лаври зникло кілька цінних ікон, про це в ефірі одного з телеканалів розповів міністр культури Євген Нищук. Дональд Трамп виступив з історичним зверненням до американців із овальної зали, але так і не наважився на запровадження надзвичайного стану в країні.
Також у випуску:
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Тернопільський суд відправив за ґрати жителя Рубіжного, який був інформатором окупантів у Луганській області.
Аварія судна біля Туреччини забрала життя чотирьох українців – Володимира Овдієнка, Дмитра Крепеця, Ростислава В'язовського і Руслана Бодніка.
Джерело: 24 канал
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