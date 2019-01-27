Випуск новин за 12:00: Знищення історичного центру Києва. Напад на чоловіка у столиці
У випуску новин за 27 січня станом на 12:00 – за останні декілька років в Києві підпалювали десятки старовинних будинків в центрі міста, які влада віддала в приватні руки. Захисники історичного центру вважають, що це не випадковість. Поблизу торговельного центру "Арена Сіті" у Києві підлітки побили чоловіка. Потерпілий до правоохоронців не звертався. Невідомо також, що стало причиною нападу.
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Джерело: 24 канал
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