Випуск новин за 12:00: Знищення історичного центру Києва. Напад на чоловіка у столиці

У випуску новин за 27 січня станом на 12:00 – за останні декілька років в Києві підпалювали десятки старовинних будинків в центрі міста, які влада віддала в приватні руки. Захисники історичного центру вважають, що це не випадковість. Поблизу торговельного центру "Арена Сіті" у Києві підлітки побили чоловіка. Потерпілий до правоохоронців не звертався. Невідомо також, що стало причиною нападу.

Також у випуску: В Україні вшановують пам'ять жертв Голокосту. 26 січня бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. У Бразилії прорвало дамбу: трагедія забрала життя щонайменше 40 людей.