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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 12:00: Зону екологічного лиха покидають люди. Британські візи росіян

Випуск новин 37 Читать новость на русском

У випуску новин за 10 вересня станом на 12:00 – із окупованого Криму їдуть люди, а завод "Титан" начебто призупинив свою роботу. Через отруєння Скрипалів Британія перегляне візи на проживання у 700 росіян. Таким чином в Об'єднаному Королівстві намагаються зменшити вплив Росії.

Також у випуску:

У Миколаївській області чоловік стріляв по дітях.

Доба на фронті минула без втрат.

У Харкові розшукують нарколога Олену Федірко.

 

Теги: Анексія Криму Хімвикид в Армянську Новини політики Великобританія Новини Росії Випуск новин Новини Криму Новини Херсона Держприкордонслужба
Джерело: 24 канал
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