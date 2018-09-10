Випуск новин за 12:00: Зону екологічного лиха покидають люди. Британські візи росіян

У випуску новин за 10 вересня станом на 12:00 – із окупованого Криму їдуть люди, а завод "Титан" начебто призупинив свою роботу. Через отруєння Скрипалів Британія перегляне візи на проживання у 700 росіян. Таким чином в Об'єднаному Королівстві намагаються зменшити вплив Росії.

Також у випуску: У Миколаївській області чоловік стріляв по дітях. Доба на фронті минула без втрат. У Харкові розшукують нарколога Олену Федірко.