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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Випуск новин за 12:00: Зрив розведення. Визнання РФ порушником Женевської конвенції через Крим

      Випуск новин 67 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 жовтня станом на 12:00 – проросійські бойовики знову зривають розведення сил. Напередодні ще раз обстріляли ділянку розведення біля Золотого-4, минулого тижня імітували готовність розвести сили в цій зоні. Але вчора гатили там із великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. В ООН визнали, що Росія порушила Женевську конвенцію через Крим.

      Також у випуску:

      У ДТП на Миколаївщині загинули 4 людини, серед них – дитина.

      Чим займуться депутати цього тижня.

      Збірна України перемогла Португалію.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Анексія Криму Випуск новин Новини Криму
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