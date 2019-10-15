Випуск новин за 12:00: Зрив розведення. Визнання РФ порушником Женевської конвенції через Крим
У випуску новин за 15 жовтня станом на 12:00 – проросійські бойовики знову зривають розведення сил. Напередодні ще раз обстріляли ділянку розведення біля Золотого-4, минулого тижня імітували готовність розвести сили в цій зоні. Але вчора гатили там із великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. В ООН визнали, що Росія порушила Женевську конвенцію через Крим.
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