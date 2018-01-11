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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Випуск новин за 12:00: Зустріч Клімкіна і Мелешкану. Акція у Львові

Випуск новин 13:09, сьогодні 46 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 січня станом на 12:00 – у Чернівцях зустрілися міністр закордонних справ України Павло Клімкін та очільник МЗС Румунії Теодор Мелешкану. Під стінами Львівської обласної адміністрації вже вдруге зібрались журналісти всеукраїнського видання "Експрес".

Також у випуску:

Понад 25 країн зможуть подивитися український фільм "Сторожова застава".

У зоні АТО загинули троє українських військових.

Сенат США закликав припинити співпрацю з Росією у рамках світової фінансової системи.

Олег Дерипаска позивається проти Пола Манафорта.

Теги: Випуск новин Павло Клімкін Чернівці МЗС України Новини Львова журналісти
Джерело: 24 Канал
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