Випуск новин за 12:00: Зустріч Клімкіна і Мелешкану. Акція у Львові

У випуску новин за 11 січня станом на 12:00 – у Чернівцях зустрілися міністр закордонних справ України Павло Клімкін та очільник МЗС Румунії Теодор Мелешкану. Під стінами Львівської обласної адміністрації вже вдруге зібрались журналісти всеукраїнського видання "Експрес".

Також у випуску: Понад 25 країн зможуть подивитися український фільм "Сторожова застава". У зоні АТО загинули троє українських військових. Сенат США закликав припинити співпрацю з Росією у рамках світової фінансової системи. Олег Дерипаска позивається проти Пола Манафорта.