Випуск новин за 12:00: Звернення депутатів до ГПУ. Лист від Сенцова

У випуску новин за 5 вересня станом на 12:00 – у Верховній Раді обговорюють резонансну новину щодо прослуховування журналістки "Схем". Депутати-єврооптимісти вже звернулись до Генпрокурора за поясненнями цієї ситуації. Адже вважають такі дії неприпустимими. Активісти отримали лист від Олега Сенцова, у якому він повідомив, що схуд до 72 кілограмів, але почувається бадьоро.

Також у випуску: Інформацію про викиди шкідливих речовин в Криму передали в ООН і ОБСЄ. Гасло "Слава Україні" розмістили на новій формі національної збірної України з футболу. Російські та сирійські бомбардувальники атакували провінцію Ідліб, загинуло 13 людей.