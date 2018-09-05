Випуск новин за 12:00: Звернення депутатів до ГПУ. Лист від Сенцова
У випуску новин за 5 вересня станом на 12:00 – у Верховній Раді обговорюють резонансну новину щодо прослуховування журналістки "Схем". Депутати-єврооптимісти вже звернулись до Генпрокурора за поясненнями цієї ситуації. Адже вважають такі дії неприпустимими. Активісти отримали лист від Олега Сенцова, у якому він повідомив, що схуд до 72 кілограмів, але почувається бадьоро.
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Джерело: 24 канал
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