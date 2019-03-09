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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Випуск новин за 13:00: Акція проти сім'ї Гладковських. ДТП за участі дитини-водія у Києві

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 березня станом на 13:00 – активісти Нацкорпусу спільно з ветеранами війни на Сході прийшли на акцію у центр Києва, щоб привернути увагу суспільства до корупційних схем в "Укроборонпромі". У столиці підліток серед ночі викрав автівку у власного батька. Та довго покататися йому не вдалося: юнак протаранив іншу машину. Як з'ясувалося згодом, він був у нетверезому стані.

      Також у випуску: 

      Головні фігуранти у справі про розкрадання в "Спецтехноекспорті" вийшли з СІЗО під заставу.

      Україна заборонила в'їзд австрійському журналісту – через те, що відвідував окуповані Росією території та використовував штампи кремлівської пропаганди у своїх матеріалах.

      Вже третій день 15 з 23 штатів Венесуели залишаються без електрики.

      У ведмежому притулку під Львовом з'явилась нова мешканка, кілька тижнів тому її забрали із Покровського зоопарку, що на Донеччині.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 9 березня: останній теплий день перед похолоданням
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      Теги: Випуск новин Укроборонпром Аварії та ДТП Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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