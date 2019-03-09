Випуск новин за 13:00: Акція проти сім'ї Гладковських. ДТП за участі дитини-водія у Києві

У випуску новин за 9 березня станом на 13:00 – активісти Нацкорпусу спільно з ветеранами війни на Сході прийшли на акцію у центр Києва, щоб привернути увагу суспільства до корупційних схем в "Укроборонпромі". У столиці підліток серед ночі викрав автівку у власного батька. Та довго покататися йому не вдалося: юнак протаранив іншу машину. Як з'ясувалося згодом, він був у нетверезому стані.

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