Випуск новин за 13:00: Арешт українців у Грузії. Неофіційна зустріч Трампа з Путіном

У випуску новин за 2 грудня станом на 13:00 – у грузинському Тбілісі затримали п'ятеро українців, серед них – Лука Чхетія, який воював у батальйоні "Донбас". Батько затриманого розповів місцевим ЗМІ, що Чхетія планував взяти участь в акції протесту опозиції. Під час саміту G20 Дональд Трамп неофіційно поспілкувався з Володимиром Путіном. Президенти розмовляли про ситуацію з українськими кораблями.

Також у випуску: Російська омбудсмен відвідала українських моряків у московському СІЗО. 3 грудня стартують збори резервістів через запровадження воєнного стану. Українці в Сан-Франциско провели акцію на підтримку полонених моряків.