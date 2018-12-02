Випуск новин за 13:00: Арешт українців у Грузії. Неофіційна зустріч Трампа з Путіном
У випуску новин за 2 грудня станом на 13:00 – у грузинському Тбілісі затримали п'ятеро українців, серед них – Лука Чхетія, який воював у батальйоні "Донбас". Батько затриманого розповів місцевим ЗМІ, що Чхетія планував взяти участь в акції протесту опозиції. Під час саміту G20 Дональд Трамп неофіційно поспілкувався з Володимиром Путіном. Президенти розмовляли про ситуацію з українськими кораблями.
Також у випуску:
Російська омбудсмен відвідала українських моряків у московському СІЗО.
3 грудня стартують збори резервістів через запровадження воєнного стану.
Українці в Сан-Франциско провели акцію на підтримку полонених моряків.
Джерело: 24 канал
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