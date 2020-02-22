Випуск новин за 13:00: Бойовики пішли в атаку на Донбасі. Соціальне кафе у Харкові
У випуску новин за 22 лютого станом на 13:00 – російські найманці намагались прорватись через лінію зіткнення. Сталося це вночі біля Новотошківського. У Харкові відкрили соціальне кафе, у якому половина кухарів з ментальною інвалідністю.
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