Випуск новин за 13:00: Бойовики пішли в атаку на Донбасі. Соціальне кафе у Харкові

У випуску новин за 22 лютого станом на 13:00 – російські найманці намагались прорватись через лінію зіткнення. Сталося це вночі біля Новотошківського. У Харкові відкрили соціальне кафе, у якому половина кухарів з ментальною інвалідністю.

Також у випуску: Коронавірус у Китаї іде на спад – за останню добу зареєстрували менше ніж 400 нових інфікованих. В Офісі генпрокурора відкрили перше кримінальне провадження за кнопкодавство через голосування народного депутата Владислава Поляка. Росія буде втручатися в президентські вибори у США. Про це пишуть одразу кілька великих американських інформаційних ресурсів з посиланням на дані розвідки.