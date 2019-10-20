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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 13:00: Будівництво Шулявського мосту. Щеплення від грипу

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 жовтня станом на 13:00 – У Києві тимчасово обмежили рух транспорту на проспекті Перемоги у зв’язку з будівництвом Шулявського шляхопроводу. Обмеження діятиме добу. Грип іде в Україну. Пік захворюваності припаде на грудень–січень, а зараз треба зайнятися профілактикою. Вакцина в аптеках вже є.

      Також у випуску:

      За кілька тижнів до Києва прибуде місія МВФ, щоб вивчити новий бюджет України. Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов.

      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Росії Володимиром Путіним майбутній саміт "нормандської четвірки" та транзит газу через територію України.

      У середмісті Києва легковик в'їхав у припарковану автівку та спалахнув. Коли на місце приїхали вогнеборці, машина майже вщент згоріла.

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      Теги: Випуск новин Шулявський міст Новини Києва Новини нерухомості Грип в Україні Вакцинація
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