Випуск новин за 13:00: Будівництво Шулявського мосту. Щеплення від грипу

У випуску новин за 20 жовтня станом на 13:00 – У Києві тимчасово обмежили рух транспорту на проспекті Перемоги у зв’язку з будівництвом Шулявського шляхопроводу. Обмеження діятиме добу. Грип іде в Україну. Пік захворюваності припаде на грудень–січень, а зараз треба зайнятися профілактикою. Вакцина в аптеках вже є.

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Канцлерка Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Росії Володимиром Путіним майбутній саміт "нормандської четвірки" та транзит газу через територію України.

У середмісті Києва легковик в'їхав у припарковану автівку та спалахнув. Коли на місце приїхали вогнеборці, машина майже вщент згоріла.