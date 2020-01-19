Випуск новин за 13:00: Чорні скриньки повернуть до кінця січня. Найбагатша людина світу

У випуску новин за 19 січня станом на 13:00 – чорні скриньки збитого над Іраном літака МАУ передадуть Україні до кінця січня. Про це заявили у відділі розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану. У рейтингу найбагатших людей світу змінився лідер. На першому місці опинився Бернар Арно. Французький бізнесмен володіє низкою елітних брендів.

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Трьох російських акторів, що гастролювали на анексованому півострові Криму, Служба безпеки України допустить на територію України.

Християни східного обряду сьогодні відзначають Водохреще. Люди вірять, що вода у цей день набуває цілющих властивостей.