Випуск новин за 13:00: День народження 24 каналу. У Києві дотла згоріла маршрутка
У випуску новин за 1 березня станом на 13:00 – 24 каналу випловнилося 14 років, сьогодні він святкує свій День народження. На столичній Солом'янці вщент вигорліа маршрутка. Водій помітив дим з-під капоту, і одразу висадив усіх пасажирів на зупинці.
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