Випуск новин за 13:00: День народження 24 каналу. У Києві дотла згоріла маршрутка

У випуску новин за 1 березня станом на 13:00 – 24 каналу випловнилося 14 років, сьогодні він святкує свій День народження. На столичній Солом'янці вщент вигорліа маршрутка. Водій помітив дим з-під капоту, і одразу висадив усіх пасажирів на зупинці.

Також у випуску: В Одесі знову горів старовинний будинок. Пожежа сталася близько опівночі на вулиці Грецькій. Палала одна із житлових квартир. Внаслідок займання постраждала 26-річна дівчина. Коронавірус виявили вже у 60 країнах світу. Нові випадки зареєстрували у Вірменії, Ірландії та Люксембургу. З Туреччини до Греції прорвалися 47 тисяч сирійських біженців.