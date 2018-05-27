Випуск новин за 13:00: День Святої Трійці. Київ оговтується після футбольного свята
У випуску новин за 27 травня станом на 13:00 – християни 27 травня відзначають одне з головних свят – День Святої Трійці. У православній традиції свято відзначається на 50-й день після Великодня. Комунальники цілу ніч знищували сліди перебування фанів у Києві, бо ті ще напередодні матчу перетворили центр Києва на суцільне звалище.
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Джерело: 24 Канал
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