Випуск новин за 13:00: Допомога морякам від Міноборони. Зимовий режим на контрольних пунктах

У випуску новин за 1 грудня станом на 13:00 – 30 листопада родини моряків вже отримали по 50 тисяч гривень допомоги від Міноборони, ще частина грошей, а саме 100 тисяч гривень, має прийти від Міністерства тимчасово окупованих територій. Від 1 грудня контрольно-пропускні пункти на лінії розмежування переходять на зимовий режим. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Також у випуску: Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч вручив сестрі Олега Сенцова Наталії Каплан польську премію "За людську гідність". Ворог продовжує гатити по позиціях українських військових, зокрема зі зброї, що заборонена Мінськими угодами. В окупованому Криму зафіксували скупчення літаків та іншої військової техніки РФ.