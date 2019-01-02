15:07
2 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Випуск новин за 13:00: Дві ДТП на Львівщині. Скандал у ЦВК

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 січня станом на 13:00 – на слизькій трасі на Львівщині сталися дві ДТП. Спершу у селі Ясенівці зіштовхнулися два Fiat, а згодом за 300 метрів на цій же трасі з’їхала у кювет маршрутка. Нардеп та лідер партії "За життя" Вадим Рабінович хоче подати в суд на ЦВК за закриття дільниць у Росії. Він вважає, що українців, що проживають у РФ, позбавляють права голосувати.

      Також у випуску:

      Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі один український захисник загинув.

      У Львові помер постраждалий від вибуху на різдвяному ярмарку.

      Володимир Зеленський заявив про хакерську атаку на свій передвиборчий сайт.

      Теги: Аварії та ДТП Новини Львова Випуск новин ЦВК Вадим Рабінович
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Кандидат Зеленський: прошу пана до "просмажування"
      сьогодні , 15:00 Кандидат Зеленський: прошу пана до "просмажування"
      Максим Пансик 1485
      Як врятуватись під час сходження снігової лавини: інфографіка
      сьогодні , 14:30 Як врятуватись під час сходження снігової лавини: інфографіка
      126
      Краткий анализ новогоднего заявления Зеленского
      сьогодні , 12:00 Краткий анализ новогоднего заявления Зеленского
      Ян Валетов 3768
      Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
      сьогодні , 10:01 Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
      Марія Бондар 2041
      "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      1 січня , 19:00 "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      Іван Яковина 1344
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 15:00: Перемога снайперів-нацгвардійців. Стеження за чиновниками
       22 травня 2017 , 16:17
      Випуск новин за 20:00: Аграрна реформа. Сміттєві майданчики у Львові
       11 липня 2017 , 20:58
      Випуск новин за 17:00: Снігопади у США. Пряничні хатки
       29 грудня 2018 , 17:28
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук