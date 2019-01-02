Випуск новин за 13:00: Дві ДТП на Львівщині. Скандал у ЦВК

У випуску новин за 2 січня станом на 13:00 – на слизькій трасі на Львівщині сталися дві ДТП. Спершу у селі Ясенівці зіштовхнулися два Fiat, а згодом за 300 метрів на цій же трасі з’їхала у кювет маршрутка. Нардеп та лідер партії "За життя" Вадим Рабінович хоче подати в суд на ЦВК за закриття дільниць у Росії. Він вважає, що українців, що проживають у РФ, позбавляють права голосувати.

Також у випуску: Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі один український захисник загинув. У Львові помер постраждалий від вибуху на різдвяному ярмарку. Володимир Зеленський заявив про хакерську атаку на свій передвиборчий сайт.