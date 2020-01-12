Випуск новин за 13:00: Екстрений саміт королеви Єлизавети. Гончарук про виплати сім'ям загиблих
У випуску новин за 12 січня станом на 13:00 – королева Великої Британії Єлизавета II скликає екстрений саміт. А все через скандальну заяву принца Гаррі та Меган Маркл. Уряд виплатить по 200 тисяч гривень компенсації родинам загиблих у катастрофі літака у Тегерані. Про це повідомив прем'єр Олексій Гончарук.
Також у випуску:
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