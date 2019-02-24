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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 MARUV ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 MARUV ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК

      Випуск новин за 13:00: Фіналісти відбору Євробачення про Крим. Парламентські вибори у Молдові

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 лютого станом на 13:00 – на цьогорічному Нацвідборі Євробачення звертали увагу не лише на виконавця та пісню, але й на його громадянську позицію. Відтак фіналісти пісенного конкурсу мали чітко відповісти на питання щодо Криму та Донбасу. Спікер парламенту Молдови Адріан Канду заявив, що Росія намагається втручатися у парламентські вибори, використовуючи різні механізми.

      Також у випуску:

      Надзвичайники продовжують рятувальну операцію на горі Піп-Іван. 

      На Донбасі російські окупанти 44 рази порушили режим тиші.

      Центр Італії накрив потужний шторм, щонайменше чотири людини померли.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Молдова Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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