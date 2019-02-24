Випуск новин за 13:00: Фіналісти відбору Євробачення про Крим. Парламентські вибори у Молдові
У випуску новин за 24 лютого станом на 13:00 – на цьогорічному Нацвідборі Євробачення звертали увагу не лише на виконавця та пісню, але й на його громадянську позицію. Відтак фіналісти пісенного конкурсу мали чітко відповісти на питання щодо Криму та Донбасу. Спікер парламенту Молдови Адріан Канду заявив, що Росія намагається втручатися у парламентські вибори, використовуючи різні механізми.
Також у випуску:
Надзвичайники продовжують рятувальну операцію на горі Піп-Іван.
На Донбасі російські окупанти 44 рази порушили режим тиші.
Центр Італії накрив потужний шторм, щонайменше чотири людини померли.
Джерело: 24 канал
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