Випуск новин за 13:00: Фіналісти відбору Євробачення про Крим. Парламентські вибори у Молдові

У випуску новин за 24 лютого станом на 13:00 – на цьогорічному Нацвідборі Євробачення звертали увагу не лише на виконавця та пісню, але й на його громадянську позицію. Відтак фіналісти пісенного конкурсу мали чітко відповісти на питання щодо Криму та Донбасу. Спікер парламенту Молдови Адріан Канду заявив, що Росія намагається втручатися у парламентські вибори, використовуючи різні механізми.

Також у випуску: Надзвичайники продовжують рятувальну операцію на горі Піп-Іван. На Донбасі російські окупанти 44 рази порушили режим тиші. Центр Італії накрив потужний шторм, щонайменше чотири людини померли.