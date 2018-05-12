Випуск новин за 13:00: Газопровід в обхід Росії. "Ігри нескорених"

У випуску новин за 12 травня станом на 13:00 – Анкара запустить газопровід в обхід Росії. У Києві розпочався фінальний відбір на "Ігри нескорених", які цього року пройдуть в Австралії.

Також у випуску: Дипломати намагаються з'ясувати долю українських рибалок, затриманих російськими прикордонниками. На фронті троє поранених, окупанти 50 разів обстріляли позиції ЗСУ. Трамп на зустрічі з Кім Чен Ином хоче домовитись про повну денуклеаризацію КНДР.