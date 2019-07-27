Випуск новин за 13:00: Хресна хода Московського патріархату. Землетрус на Філіппінах
У випуску новин за 27 липня станом на 13:00 – у Києві Українська православна церква Московського патріархату розпочала святкування 1031-річниці Хрещення України-Русі. Урочистості відбуваються на Володимирській гірці. Філіппіни раптово сколихнула серія потужних землетрусів, магнітуда яких досягала шести. У результаті лиха загинули 8 людей, ще 60 – поранені.
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Джерело: 24 канал
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