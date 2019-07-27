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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
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      Випуск новин за 13:00: Хресна хода Московського патріархату. Землетрус на Філіппінах

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 липня станом на 13:00 – у Києві Українська православна церква Московського патріархату розпочала святкування 1031-річниці Хрещення України-Русі. Урочистості відбуваються на Володимирській гірці. Філіппіни раптово сколихнула серія потужних землетрусів, магнітуда яких досягала шести. У результаті лиха загинули 8 людей, ще 60 – поранені.

      Також у випуску:

      Спецпризначенці КОРДУ затримали патрульних за те, що вони зупинили авто генерала за порушення.

      Цього дня проходить 17 річниця Скнилівської трагедії, яка забрала 77 життів на авіашоу.

      Під домашній арешт відправив суд екс-начальника поліції Одещини Дмитра Головіна.

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      Теги: Випуск новин Релігія Новини Києва УПЦ МП Філіппіни Землетрус
      Джерело: 24 канал
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