Випуск новин за 13:00: "Ігри Героїв" у Харкові. Обмеження руху в Києві через інавгурацію
У випуску новин за 19 травня станом на 13:00 – у Харкові влаштували треті за ліком національні змагання "Ігри Героїв" між ветеранами, які повернулися з війни на Донбасі з пораненнями. Два дні центр Києва буде перекритий через інавгурацію.
Також у випуску:
На передовій знову почастішали обстріли, за минулу добу їх нарахували аж 19.
У Єгипті затримали танкер з українцями на борту.
В Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій.
Джерело: 24 канал
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