Випуск новин за 13:00: "Ігри Героїв" у Харкові. Обмеження руху в Києві через інавгурацію

У випуску новин за 19 травня станом на 13:00 – у Харкові влаштували треті за ліком національні змагання "Ігри Героїв" між ветеранами, які повернулися з війни на Донбасі з пораненнями. Два дні центр Києва буде перекритий через інавгурацію.

Також у випуску: На передовій знову почастішали обстріли, за минулу добу їх нарахували аж 19. У Єгипті затримали танкер з українцями на борту. В Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій.

Джерело: 24 канал