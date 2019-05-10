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      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      Випуск новин за 13:00: Інтерв'ю з Коломойським. Новий прокурор Дніпропетровщини

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 травня станом на 13:00 – в інтерв'ю "РБК-Україна" олігарх Ігор Коломойський заявив, що бачить теперішнього очільника МВС Арсена Авакова новим прем'єр-міністром. На Дніпропетровщині новий прокурор – Роман Токар, який до сьогодні був заступником прокурора області. Його особисто приїхав представити очільник ГПУ Юрій Луценко.

      Також у випуску:

      Голову НАБУ Артема Ситника як свідка викликала на допит в Генпрокуратуру.

      Міжнародний трибунал почав розглядати позов України про незаконне утримання українських моряків.

      У Росії посадили за ґрати зірок футболу Александра Кокоріна та Павла Мамаєва.

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      Теги: Випуск новин Ігор Коломойський Арсен Аваков Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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