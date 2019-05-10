Випуск новин за 13:00: Інтерв'ю з Коломойським. Новий прокурор Дніпропетровщини
У випуску новин за 10 травня станом на 13:00 – в інтерв'ю "РБК-Україна" олігарх Ігор Коломойський заявив, що бачить теперішнього очільника МВС Арсена Авакова новим прем'єр-міністром. На Дніпропетровщині новий прокурор – Роман Токар, який до сьогодні був заступником прокурора області. Його особисто приїхав представити очільник ГПУ Юрій Луценко.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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