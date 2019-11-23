Випуск новин за 13:00: Інцидент з літаком у Львові. Затримання судна з українцями
У випуску новин за 23 листопада станом на 13:00 – через шар льоду на асфальті зі злітної смуги з'їхав літак, який мав вилетіти до Києва ще о 7-ій ранку. Аеропорт "Львів" зупиняв роботу, але вже відновив польоти. Судно з українськими моряками затримали у Малайзії. Відомо, що під варту взяли 23 людини, серед них – двадцадцять два українці та один росіянин.
Також у випуску:
У Дніпрі невідомі у балаклавах напали на активістів у приміщенні місцевої "Просвіти".
Сьогодні в Україні вшановують жертв Голодомору.
Маленька перемога України над Росією в суді у Гаазі.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі