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      Випуск новин за 13:00: Інцидент з літаком у Львові. Затримання судна з українцями

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 листопада станом на 13:00 – через шар льоду на асфальті зі злітної смуги з'їхав літак, який мав вилетіти до Києва ще о 7-ій ранку. Аеропорт "Львів" зупиняв роботу, але вже відновив польоти. Судно з українськими моряками затримали у Малайзії. Відомо, що під варту взяли 23 людини, серед них – двадцадцять два українці та один росіянин.

      Також у випуску:

      У Дніпрі невідомі у балаклавах напали на активістів у приміщенні місцевої "Просвіти".

      Сьогодні в Україні вшановують жертв Голодомору.

      Маленька перемога України над Росією в суді у Гаазі.

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      Теги: Випуск новин Малайзія авіація Новини Львова Водний транспорт
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