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      Випуск новин за 13:00: Київ затопило. Перемога Світоліної в WTA

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 березня станом на 13:00 – на столичній Солом'янці декілька житлових будинків затопило фекаліями через прорив каналізаційної труби. Еліна Світоліна здобула ще один титул WTA – головної жіночої тенісної асоціації. У фінальному матчі перша ракетка України обіграла чешку Марі Боузкову. У рейтингу WTA Світоліна посіла 5 місце.

      Також у випуску:

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      Теги: Еліна Світоліна Новини Києва Випуск новин
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