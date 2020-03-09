Випуск новин за 13:00: Київ затопило. Перемога Світоліної в WTA

У випуску новин за 9 березня станом на 13:00 – на столичній Солом'янці декілька житлових будинків затопило фекаліями через прорив каналізаційної труби. Еліна Світоліна здобула ще один титул WTA – головної жіночої тенісної асоціації. У фінальному матчі перша ракетка України обіграла чешку Марі Боузкову. У рейтингу WTA Світоліна посіла 5 місце.

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