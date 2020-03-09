Випуск новин за 13:00: Київ затопило. Перемога Світоліної в WTA
У випуску новин за 9 березня станом на 13:00 – на столичній Солом'янці декілька житлових будинків затопило фекаліями через прорив каналізаційної труби. Еліна Світоліна здобула ще один титул WTA – головної жіночої тенісної асоціації. У фінальному матчі перша ракетка України обіграла чешку Марі Боузкову. У рейтингу WTA Світоліна посіла 5 місце.
Також у випуску:
У Сирії в аварію потрапили бензовоз, 2 пасажирських автобуси та 15 легкових авто. В результаті катастрофи загинули 32 людини, понад 70 – травмовані.
Вперше за 30 років рекордно обвалилася ціна на нафту. Після відкриття сьогоднішніх торгів "чорне золото" знецінилось майже на 30%.
Смертельна автотроща на Житомирщині – 4 людини загинули, серед них - немовля.
В Італії за добу від коронавірусу померли 133 хворих.
Вибір редакції
-
Microsoft випустила оновлення для Windows 10, але рекомендує його видалити: у чому проблемасьогодні , 14:11
-
Обвал цін на нафту: як це вплине на Україну, курс гривні і ціни на бензинсьогодні , 13:51
-
5 фактів про Queen Rock and Symphony Show: унікальний склад артистів та світове визнаннясьогодні , 13:33