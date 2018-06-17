Випуск новин за 13:00: "КиївПрайд-2018". VIP-камера Манафорта

У випуску новин за 17 червня станом на 13:00 – більше 3 тисяч людей пройшлися Києвом у Марші рівності. Попри спроби противників акції її зірвати, обійшлося без масштабних сутичок. Пола Манафорта перевели до камери підвищеного комфорту.

Також у випуску: Ситуація на фронті. У Венесуелі через тисняву у клубі загинули 17 людей. Повені в Індії забрали життя 17 людей.