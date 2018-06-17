Випуск новин за 13:00: "КиївПрайд-2018". VIP-камера Манафорта
У випуску новин за 17 червня станом на 13:00 – більше 3 тисяч людей пройшлися Києвом у Марші рівності. Попри спроби противників акції її зірвати, обійшлося без масштабних сутичок. Пола Манафорта перевели до камери підвищеного комфорту.
Також у випуску:
Ситуація на фронті.
У Венесуелі через тисняву у клубі загинули 17 людей.
Повені в Індії забрали життя 17 людей.
Джерело: 24 Канал
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