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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Випуск новин за 13:00: Колона військової техніки в Криму. Масштабний заплив в Одесі

Випуск новин 14:03, сьогодні 94 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 січня станом на 13:00 – майже 50 одиниць військової техніки проїхалися вулицею Блюхера у Керчі близько 18:20 у п'ятницю, 12 січня. Наймасштабніший заплив у відкритій воді Oceanman вперше відбудеться і в Україні – у Одесі.

Також у випуску:

У Лівії звільнили українського лікаря.

Через сильні зсуви та зливи в американському штаті Каліфорнія загинуло 18 людей, серед них – двоє дітей.

Водійка львівського трамвая стала відомим блогером.

У Франції продається лампа-глобус, на якій окупований Росією Крим позначений як територія РФ.

Теги: Випуск новин Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Керч Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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