Випуск новин за 13:00: Колона військової техніки в Криму. Масштабний заплив в Одесі
Випуск новин 14:03, сьогодні 94 Читать новость на русском
У випуску новин за 14 січня станом на 13:00 – майже 50 одиниць військової техніки проїхалися вулицею Блюхера у Керчі близько 18:20 у п'ятницю, 12 січня. Наймасштабніший заплив у відкритій воді Oceanman вперше відбудеться і в Україні – у Одесі.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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