Випуск новин за 13:00: Колона військової техніки в Криму. Масштабний заплив в Одесі

У випуску новин за 14 січня станом на 13:00 – майже 50 одиниць військової техніки проїхалися вулицею Блюхера у Керчі близько 18:20 у п'ятницю, 12 січня. Наймасштабніший заплив у відкритій воді Oceanman вперше відбудеться і в Україні – у Одесі.

Також у випуску: У Лівії звільнили українського лікаря.



Через сильні зсуви та зливи в американському штаті Каліфорнія загинуло 18 людей, серед них – двоє дітей.



Водійка львівського трамвая стала відомим блогером.



У Франції продається лампа-глобус, на якій окупований Росією Крим позначений як територія РФ.