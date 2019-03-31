Випуск новин за 13:00: Курс долара після виборів. Голосування українців у світі
У випуску новин за 31 березня станом на 13:00 – долар продовжить рости, таку тенденцію американської валюти прогнозують на період після першого туру виборів. За кордоном перша дільниця почала працювати 30 квітня о 23:00 за київським часом і вже сьогодні об 11 завершила свою роботу – це у місті Канберра, столиці Австралії.
Також у випуску:
СБУ та поліція перейшли на посилений режим роботи.
В Україні розпочався перший тур президентських виборів-2019. Дільниці відкрилися 31 березня о 8:00.
Джерело: 24 канал
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