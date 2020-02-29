Випуск новин за 13:00: Лікування коронавірусу коштом держави. Зброя для України від США

У випуску новин за 29 лютого станом на 13:00 – якщо в Україні підтвердяться випадки зараження коронавірусом, то усіх інфікованих лікуватимуть коштом держави. Про це розповіла міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. У США домовились про виготовлення нової партії Javelin для України. Міністерство оборони США підписало контракт із групою компаній на виробництво комплексів протитанкової зброї.

Також у випуску: У Запорізькій області від грипу помер чоловік. Він захворів ще 12 лютого, однак лише за п'ять днів від початку недуги звернувся за допомогою лікарів. Минулої доби на Донбасі один український військовий отримав поранення. Перші випадки зараження коронавірусом виявили у Мексиці.