Випуск новин за 13:00: Масове отруєння на Хмельниччині. Подвійний теракт на Філіппінах
У випуску новин за 27 січня станом на 13:00 – у дитсадку "Теремок" в місті Нетішин, що на Хмельниччині, масово отруїлася малеча. На лікарняних ліжках опинилися восьмеро дітей. За попередніми даними, харчову інфекцію могло викликати недотримання санітарних норм у садочку. Щонайменше 27 людей загинули від вибухів на території церкви у місті Джоло, що на півдні Філіппін.
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Джерело: 24 канал
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