Випуск новин за 13:00: Масове отруєння на Хмельниччині. Подвійний теракт на Філіппінах

У випуску новин за 27 січня станом на 13:00 – у дитсадку "Теремок" в місті Нетішин, що на Хмельниччині, масово отруїлася малеча. На лікарняних ліжках опинилися восьмеро дітей. За попередніми даними, харчову інфекцію могло викликати недотримання санітарних норм у садочку. Щонайменше 27 людей загинули від вибухів на території церкви у місті Джоло, що на півдні Філіппін.

Також у випуску: На Донеччині вибухнув балон із газом: трьох осіб госпіталізували. Протести "жовтих жилетів" у Франції: на вулиці вийшло понад 70 тисяч осіб. Група підлітків побила чоловіка у центрі Києва. В Україні вшановують пам'ять жертв Голокосту.