Випуск новин за 13:00: Масове отруєння на Одещині. Ураган у США

У випуску новин за 14 липня станом на 13:00 – 14 дітей, що отруїлись в санаторії на Одещині, досі перебувають під наглядом медиків. Десятки тисяч жителів Луїзіани, що у США, залишились без електроенергії через потужний шторм Баррі.

Також у випуску: Своє місце голосування на позачергових парламентських виборах змінили понад 200 тисяч виборців. Через потужні обстріли на Донбасі двоє українських військових отримали поранення. У Нью-Йорку щонайменше 70 тисяч людей залишились без світла напередодні ввечері.

Джерело: 24 канал