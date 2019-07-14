Випуск новин за 13:00: Масове отруєння на Одещині. Ураган у США
У випуску новин за 14 липня станом на 13:00 – 14 дітей, що отруїлись в санаторії на Одещині, досі перебувають під наглядом медиків. Десятки тисяч жителів Луїзіани, що у США, залишились без електроенергії через потужний шторм Баррі.
Також у випуску:
Своє місце голосування на позачергових парламентських виборах змінили понад 200 тисяч виборців.
Через потужні обстріли на Донбасі двоє українських військових отримали поранення.
У Нью-Йорку щонайменше 70 тисяч людей залишились без світла напередодні ввечері.
Джерело: 24 канал
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