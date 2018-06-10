Випуск новин за 13:00: Масштабна пожежа у Львові. G7 підтримала Україну
У випуску новин за 10 червня станом на 13:00 – у Львові спалахнула масштабна пожежа на спорткомплексі Міноборони: горів тир та адмінбудівля. "Велика сімка" підтримала Україну, лідери об'єднання пригрозили новими санкціями Росії, проте Трамп свій підпис під документом не поставив.
Також у випуску:
Вибух у нічному клубі в Сумах.
Ситуація на фронті.
У Москві триває мітинг проти репресій.
Джерело: 24 Канал
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