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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Випуск новин за 13:00: Масштабна пожежа у Львові. G7 підтримала Україну

Випуск новин 5 Читать новость на русском

У випуску новин за 10 червня станом на 13:00 – у Львові спалахнула масштабна пожежа на спорткомплексі Міноборони: горів тир та адмінбудівля. "Велика сімка" підтримала Україну, лідери об'єднання пригрозили новими санкціями Росії, проте Трамп свій підпис під документом не поставив.

Також у випуску:

Вибух у нічному клубі в Сумах.

Ситуація на фронті.

У Москві триває мітинг проти репресій.

Теги: Випуск новин Новини Львова Велика сімка
Джерело: 24 Канал
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