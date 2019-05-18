Випуск новин за 13:00: Масштабні акції "Хто замовив Катю Гандзюк". Смертельна ДТП в Дніпрі
У випуску новин за 18 травня станом на 13:00 – акції "Хто замовив Катю Гандзюк" 18 травня проводять у щонайменше 40 містах України та 10 світових столицях. Масштабну акцію запланували її друзі, знайомі та небайдужі однодумці. У Дніпрі на вулиці Маршала Малиновського зіткнулися три автомобілі – Peugeot, Кіа та Toyota Tundra. Внаслідок аварії в Дніпрі загинула ціла родина.
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Джерело: 24 канал
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