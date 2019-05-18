Випуск новин за 13:00: Масштабні акції "Хто замовив Катю Гандзюк". Смертельна ДТП в Дніпрі

У випуску новин за 18 травня станом на 13:00 – акції "Хто замовив Катю Гандзюк" 18 травня проводять у щонайменше 40 містах України та 10 світових столицях. Масштабну акцію запланували її друзі, знайомі та небайдужі однодумці. У Дніпрі на вулиці Маршала Малиновського зіткнулися три автомобілі – Peugeot, Кіа та Toyota Tundra. Внаслідок аварії в Дніпрі загинула ціла родина.

Також у випуску: Минулої доби на Донбасі поранили трьох військових. Сьогодні в Україні та низці держав світу відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Чоловік підірвав гранату в "Приватбанку" і загинув.

Джерело: 24 канал