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      Випуск новин за 13:00: Масштабні акції "Хто замовив Катю Гандзюк". Смертельна ДТП в Дніпрі

      Випуск новин 2 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 травня станом на 13:00 – акції "Хто замовив Катю Гандзюк" 18 травня проводять у щонайменше 40 містах України та 10 світових столицях. Масштабну акцію запланували її друзі, знайомі та небайдужі однодумці. У Дніпрі на вулиці Маршала Малиновського зіткнулися три автомобілі – Peugeot, Кіа та Toyota Tundra. Внаслідок аварії в Дніпрі загинула ціла родина.

      Також у випуску:

      Минулої доби на Донбасі поранили трьох військових.

      Сьогодні в Україні та низці держав світу відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

      Чоловік підірвав гранату в "Приватбанку" і загинув.
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      Теги: Випуск новин Справа Катерини Гандзюк Жертви Аварії та ДТП Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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