Випуск новин за 13:00: Мітинг за відставку Порошенка. Бойкот російським виборам
Випуск новин 13:53, сьогодні 152 Читать новость на русском
У випуску новин за 18 березня станом на 13:00 – у Києві відбувається протест за відставку українського Президента Петра Порошенка. Росіяни по всьому світу долучились до флешмобу #НеГолосую.
Також у випуску:
На Донеччині на КПВВ "Майорське" від вибуху гранати загинув прикордонник, ще один отримав поранення.
У Росії обирають президента.
У РФ прийшов проголосувати "ведмідь".
Джерело: 24 Канал
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