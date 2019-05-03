Випуск новин за 13:00: Напад на будинок Пинзеника. Пожежа на заводі у США

У випуску новин за 3 травня станом на 13:00 – невідомі влаштували розбійний напад і пограбували будинок нардепа від "Народного фронту" Павла Пинзеника під Києвом. За попередньою інформацією, вкрали 40 тисяч доларів й 20 тисяч євро готівки. В американському штаті Теннессі горить завод із переробки відходів. За однією з версій, вогонь спалахнув на складі паперу та пластику.

Також у випуску: Бойовика Рафаеля Лусваргі, який воював на стороні терористів так званої "ДНР" засудили до 13 років позбавлення волі. Офіційні результати виборів опублікували у газеті "Голос України": за підсумками другого туру обраним президентом став Володимир Зеленський. Під час протестів у Венесуелі загинули щонайменше чотири людини, ще 240 отримали травми. На Львівщині відбувається Кубок України з авіамодельного спорту, який входить у календар Кубка світу.

Джерело: 24 канал