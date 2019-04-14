Випуск новин за 13:00: Напад на посла України в Лондоні. Порошенка чекають на "Олімпійському"

У випуску новин за 14 квітня станом на 13:00 – зловмисник навмисне протаранив службовий автомобіль посла України в Британії Наталії Галібаренко, а згодом намагався втекти і скерував свій автомобіль в бік машини правоохоронців. На НСК "Олімпійський" готуються до приїзду президента. Територія від ранку огороджена поліцією, а охочі підтримати Петра Порошенка вже з'їджаються на стадіон.

Також у випуску: У США випробували найбільший літак у світі. Волинські прикордонники затримали місцевих жителів, які намагалися контрабандою доправити до Білорусі 800 кілограм сала. Потужний торнадо у Техасі забрав життя двох дітей.

Джерело: 24 канал