Випуск новин за 13:00: Напад на посла України в Лондоні. Порошенка чекають на "Олімпійському"
У випуску новин за 14 квітня станом на 13:00 – зловмисник навмисне протаранив службовий автомобіль посла України в Британії Наталії Галібаренко, а згодом намагався втекти і скерував свій автомобіль в бік машини правоохоронців. На НСК "Олімпійський" готуються до приїзду президента. Територія від ранку огороджена поліцією, а охочі підтримати Петра Порошенка вже з'їджаються на стадіон.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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