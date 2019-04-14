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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Випуск новин за 13:00: Напад на посла України в Лондоні. Порошенка чекають на "Олімпійському"

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 квітня станом на 13:00 – зловмисник навмисне протаранив службовий автомобіль посла України в Британії Наталії Галібаренко, а згодом намагався втекти і скерував свій автомобіль в бік машини правоохоронців. На НСК "Олімпійський" готуються до приїзду президента. Територія від ранку огороджена поліцією, а охочі підтримати Петра Порошенка вже з'їджаються на стадіон.

      Також у випуску:

      У США випробували найбільший літак у світі.

      Волинські прикордонники затримали місцевих жителів, які намагалися контрабандою доправити до Білорусі 800 кілограм сала.

      Потужний торнадо у Техасі забрав життя двох дітей.

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      Теги: Випуск новин Великобританія Лондон Кримінальні новини Авто Петро Порошенко Дебати Зеленського з Порошенком
      Джерело: 24 канал
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