Випуск новин за 13:00: Нічний розстріл у Києві. Снігопад на Закарпатті

У випуску новин за 23 червня станом на 13:00 – на Теремках у Києві потрощили мікроавтобус, столична поліція розслідує нічний злочин, невідомі втекли на машині. На Закарпатті через сніг, який випав у горах на Рахівщині, довелось евакуювати дитячий наметовий табір.

Також у випуску: Запланована зустріч омбудсвумен Людмили Денісової з керівником РІА "Новости Україна" Кирилом Вишинським. У Дніпрі на рекламних щитах розмістили портрети крадіїв люків. Ситуація на Сході: російські бойовики 27 разів порушували режим припинення вогню.