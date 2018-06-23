Випуск новин за 13:00: Нічний розстріл у Києві. Снігопад на Закарпатті

Випуск новин за 13:00: Нічний розстріл у Києві. Снігопад на ЗакарпаттіВипуск новин 33 Читать новость на русском
У випуску новин за 23 червня станом на 13:00 – на Теремках у Києві потрощили мікроавтобус, столична поліція розслідує нічний злочин, невідомі втекли на машині. На Закарпатті через сніг, який випав у горах на Рахівщині, довелось евакуювати дитячий наметовий табір.
Також у випуску:
Запланована зустріч омбудсвумен Людмили Денісової з керівником РІА "Новости Україна" Кирилом Вишинським.
У Дніпрі на рекламних щитах розмістили портрети крадіїв люків.
Ситуація на Сході: російські бойовики 27 разів порушували режим припинення вогню.
Джерело: 24 канал
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