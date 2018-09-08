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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 13:00: Новий російський фейк. Стрілянина у США

Випуск новин 18 Читать новость на русском

У випуску новин за 8 серпня станом на 13:00 – пропаганда РФ переконує, що американські делегації їдуть до анексованого Криму, бо визнають півострів російським. .У Сполучених Штатах Америки жінка переплутала квартири і застрелила сусіда замість злодія.

Також у випуску:

Щонайменше шестеро людей загинуло у Туреччині внаслідок ДТП з туристичним автобусом.

Проросійськи бойовики 32 рази відкривали вогонь по наших позиціях, один український військовий загинув, двоє зазнали поранень.

З Лук'янівського СІЗО утік злочинець, який відбував покарання за навмисне вбивство.

 

 

Теги: Новини США Україна – Росія Анексія Криму Випуск новин Новини Росії Жертви
Джерело: 24 канал
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