Випуск новин за 13:00: Новий російський фейк. Стрілянина у США
У випуску новин за 8 серпня станом на 13:00 – пропаганда РФ переконує, що американські делегації їдуть до анексованого Криму, бо визнають півострів російським. .У Сполучених Штатах Америки жінка переплутала квартири і застрелила сусіда замість злодія.
Також у випуску:
Щонайменше шестеро людей загинуло у Туреччині внаслідок ДТП з туристичним автобусом.
Проросійськи бойовики 32 рази відкривали вогонь по наших позиціях, один український військовий загинув, двоє зазнали поранень.
З Лук'янівського СІЗО утік злочинець, який відбував покарання за навмисне вбивство.
Джерело: 24 канал
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