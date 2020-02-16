Випуск новин за 13:00: Ножовий напад в церкві в Росії. Обстріли військової бази США в Іраку

У випуску новин за 16 лютого станом на 13:00 – у Москві під час ранкової служби на людей із ножем накинувся чоловік. Він встиг поранити лише двох, бо досить швидко інші парафіяни храму його скрутили. В Іраку цієї ночі обстріляли військову базу США. Представник штабу операції в Іраку Майлс Кеггінс заявив, що ніхто не постраждав, бо всім військовим вдалося сховатися.

Також у випуску: Стали відомі імовірні імена українських рибалок, яких захопили кримські ФСБешники. Скоріш за все це Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхо. Скандальний план примирення України і Росії знову з'явився на сайті Мюнхенської безпекової конференції. Андрій Єрмак оприлюднив свою декларацію.