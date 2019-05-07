Випуск новин за 13:00: Обрання голови Антикорсуду. Посвідки на тимчасове проживання в Росії
У випуску новин за 7 травня станом на 13:00 – сьогодні судді новоствореного Антикорупційного Суду обирають собі очільника і дату старту роботи. Кремль заохочує українців їхати до Росії, обіцяє спростити оформлення дозволів на тимчасове перебування на території Федерації.
Також у випуску:
Петро Порошенко не зміг прийти на допит у ГПУ, натомість у цей момент був на церемонії присяги суддів Верховного суду.
Минулої доби бойовики 12 разів обстріляли позиції українського війська, один військовий зазнав поранення.
50-річна українка Тетяна Бєлік, яка зазнала травм внаслідок авіакатастрофи в російському аеропорту Шереметьєво й досі перебуває у важкому стані.
Джерело: 24 канал
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