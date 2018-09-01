Випуск новин за 13:00: Обшуки в окупованому Донецьку. "Нова українська школа"
У випуску новин за 1 серпня станом на 13:00 – БТРи на вулицях, закритий виїзд і масові арешти, в окупованому Донецьку так звані силовики псевдореспубліки шукають причетних до вбивства свого ватажка Захарченка. Без оцінок, без ручок, за одномісними партами з конструкторами Лего і інтерактивними іграми - ось так згідно з концепцією Нової української школи має виглядати віднині навчання першачків.
Також у випуску:
Донецькі терористи визначилися з новим ватажком, ним став Дмитро Трапєзніков.
Попри заборону суду відключати аналогове телебачення, в Україні його таки почали вимикати.
Упродовж минулої доби терористи 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
Джерело: 24 канал
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