Випуск новин за 13:00: Обстріли на Луганщині. Марафон у Києві

У випуску новин за 7 квітня станом на 13:00 – бойовики на Луганщині обстріляли селище Золоте–4. Снаряд влучив у приватний будинок, через що було зруйновано дах, а також пошкоджено автомобіль, припаркований неподалік. До Києва приїхали 13 тисяч учасників з 57 країн світу, аби разом подолати дистанцію півмарафону у 21 кілометр.

Також у випуску: Воїни Операції Об'єднаних сил зайняли нові позиції під окупованим Донецьком. Українські прикордонники заборонили в'їзд на три роки лідеру союзу угорців Румунії Хунору Келемену. Другий тур президентських виборів: як змінити місце голосування. У столиці археологи знайшли цінні речі часів Київської Русі.

Джерело: 24 канал