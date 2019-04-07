Випуск новин за 13:00: Обстріли на Луганщині. Марафон у Києві
У випуску новин за 7 квітня станом на 13:00 – бойовики на Луганщині обстріляли селище Золоте–4. Снаряд влучив у приватний будинок, через що було зруйновано дах, а також пошкоджено автомобіль, припаркований неподалік. До Києва приїхали 13 тисяч учасників з 57 країн світу, аби разом подолати дистанцію півмарафону у 21 кілометр.
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Джерело: 24 канал
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