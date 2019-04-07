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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 13:00: Обстріли на Луганщині. Марафон у Києві

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 квітня станом на 13:00 – бойовики на Луганщині обстріляли селище Золоте–4. Снаряд влучив у приватний будинок, через що було зруйновано дах, а також пошкоджено автомобіль, припаркований неподалік. До Києва приїхали 13 тисяч учасників з 57 країн світу, аби разом подолати дистанцію півмарафону у 21 кілометр.

      Також у випуску: 

      Воїни Операції Об'єднаних сил зайняли нові позиції під окупованим Донецьком.

      Українські прикордонники заборонили в'їзд на три роки лідеру союзу угорців Румунії Хунору Келемену.

      Другий тур президентських виборів: як змінити місце голосування.

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      Теги: Випуск новин Новини Луганська Війна на Донбасі Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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