Випуск новин за 13:00: Загроза отруєння води на Донбасі. Саркісяна відпустили
У випуску новин за 14 квітня станом на 13:00 – на Донбасі бойовики за підтримки Росії затоплюють радіоактивну шахту, а це загрожує отруєнням води для тисяч українців. Куратора "тітушок" Армена Саркісяна затримали у Франції, а потім випустили під особисте зобов'язання.
Також у випуску:
У Києві на Подолі сталося ДТП з піруетами.
У Харкові вшановують пам'ять жертв нацистських таборів.
Росія скликала засідання Радбезу ООН.
Депутат Європарламенту Йоахим Шустер заявив, що загостення в Сирії може призвести до загострення на Донбасі.
Джерело: 24 Канал
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