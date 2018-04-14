Випуск новин за 13:00: Загроза отруєння води на Донбасі. Саркісяна відпустили

У випуску новин за 14 квітня станом на 13:00 – на Донбасі бойовики за підтримки Росії затоплюють радіоактивну шахту, а це загрожує отруєнням води для тисяч українців. Куратора "тітушок" Армена Саркісяна затримали у Франції, а потім випустили під особисте зобов'язання.

Також у випуску: У Києві на Подолі сталося ДТП з піруетами. У Харкові вшановують пам'ять жертв нацистських таборів. Росія скликала засідання Радбезу ООН. Депутат Європарламенту Йоахим Шустер заявив, що загостення в Сирії може призвести до загострення на Донбасі.